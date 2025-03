Linkiesta.it - Come l’Europa sta cercando di difendere la democrazia senza distruggerla

I padri fondatori delle democrazie moderne erano pragmatici, non utopisti. Madison, Hamilton e gli altri architetti delle costituzioni occidentali sapevano che la pura volontà popolare, lasciatafreni, poteva trasformarsi in tirannide della maggioranza o essere preda di fazioni e demagoghi. Per questo motivo, non crearono sistemi didiretta, ma complesse architetture istituzionali fatte di pesi e contrappesi: corti costituzionali che potevano annullare leggi democraticamente approvate, senati eletti indirettamente, requisiti di maggioranze qualificate per decisioni fondamentali.Questi erano i contrappesi adeguati alle tecnologie comunicative del XVIII e XIX secolo, quando l’informazione viaggiava lentamente e le comunità erano più omogenee. Ma cosa accade quando l’architettura informativa subisce una trasformazione radicalequella degli ultimi vent’anni? Quando algoritmi proprietari possono determinare quali notizie raggiungono quali cittadini, creando realtà informative parallele e incomunicanti? Quando potenze straniere possono microtargetizzare messaggi polarizzanti a specifiche fasce della popolazione, sfruttando divisioni preesistenti?, meglio di altri paesi, ha dato una risposta pronta a queste sfide con una serie di regolamentazioni: dal Gdpr sulla protezione dei dati personali, al Digital Services Act, fino al Digital Markets Act.