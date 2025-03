Ilfoglio.it - Come l'Amministrazione Trump vuole smantellare i finanziamenti alla ricerca

Leggi su Ilfoglio.it

L’sta mettendo la scienza americana in ginocchio. La sta già affamando e si ripromette di smantellarla. In particolare, ci sono stati massicci licenzi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti