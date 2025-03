Zon.it - Come la tecnologia ha cambiato il mondo: il libro di Marco Ilardi racconta la vita prima di Internet

Leggi su Zon.it

Negli ultimi decenni, laha trasformato ogni aspetto della nostra esistenza. Dalla comunicazione all’intrattenimento, dall’informazione allaquotidiana, siamo immersi in unsempre connesso, in cui tutto è a portata di mano con un semplice clic.Ma cosa accadevadell’avvento divivevamo senza Wi-Fi, smartphone e social media?A queste domande risponde, imprenditore digitale di successo e titolare di Micropedia, azienda specializzata nello sviluppo di software e soluzioni tecnologiche avanzate. Nel suo“Quando ilera senza Wi-Fi: Cronache di un’infanzia senza”,offre una prospettiva unica su un’epoca ormai lontana,ndo con lucidità e ironia la quotidianitàdella rivoluzione digitale.LadiOggi diamo per scontato di poter accedere a qualsiasi informazione in tempo reale, di comunicare istantaneamente con chiunque nele di lavorare da remoto con strumenti sofisticati.