Iodonna.it - Come imparare a vivere con più leggerezza la propria "singletudine"

Leggi su Iodonna.it

I single sono felici? Mettendo da parte le statistiche, che sono dei “freddi” numeri, chi è da solo sentimentalmente parlando è felice? In generale sì. Spesso chi vive da solo ha trovato un equilibrio, nel quotidiano e con se stesso, che solitamente non hanno le persone che vivono in coppia. Però a rompere questo “incantesimo” intervengono molto spesso altre persone che giudicano e sentenziano la vita dei single. Ea “farsi scivolare addosso” il giudizio altrui, quando si è single, è fondamentale. Single e Filofobia: cos’è esi supera la paura di amare X Leggi anche › Vita da single: autonomia finanziaria, che cos’è eraggiungerla? Single,farsi scivolare addosso il giudizio degli altri?Se si è single, le domande a cui si è sottoposti nel quotidiano e soprattutto in alcuni momenti dell’annoil Natale, le si conoscono tutte a memoria: “osservazioni casuali”, frasi buttate lì che sottintendono l’essere soli, domande fatte senza aspettarsi una vera erisposta ma dette perché “è strano che una ragazzate non ha ancora trovato nessuno”.