Come illuminare la casa, la guida per posizionare le luci

L’illuminazione dellanon è solo una questione di visibilità, ma di atmosfera, emozione e carattere. È l’elemento che definisce l’anima di uno spazio, modellandone l’estetica e il mood. Scegliere la luce giusta significa trovare l’equilibrio perfetto tra bellezza e funzionalità, creando ambienti accoglienti e armoniosi.La luce artificiale non deve mai sovrastare quella naturale, ma piuttosto dialogare con essa, esaltandola con un sapiente gioco di posizionamento e intensità. Ogni ambiente ha bisogno di un’illuminazione studiata e calibrata sulle sue esigenze specifiche. Per orientarci in questo universo luminoso, esploriamo le diverse tipologie di illuminazione.Le principali tipologie di illuminazioneL’illuminazione si distingue principalmente in luce diretta e luce indiretta. La prima è mirata e funzionale, ideale percon precisione specifiche aree o attività.