Come e perché Trump sta ristrutturando tutte le agenzie governative

Che Donaldabbia intenzione di riformare profondamente alcuni pezzi dell’apparato governativo americano, non è un mistero. E, da questo punto di vista, il presidente americano sta tirando dritto soprattutto per quanto concerne servizi, Pentagono e Dipartimento di Giustizia. La nuova direttrice dell’Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, ha licenziato già oltre cento funzionari appartenenti a 15, revocando loro l’autorizzazione a trattare i documenti riservati. Sulla base di un’inchiesta condotta dal City Journal, tali funzionari avevano scritto messaggi controversi, oltreché sessualmente espliciti, in una chat interna della National Security Agency: in particolare, avevano parlato di politica, poliamore e chirurgia transgender. I siluramenti attuati dalla Gabbard si inseriscono nel piano di riforma dellepromosso da: un piano che, tra le altre cose, punta a sradicare dagli apparati le politiche di diversità e inclusione che erano state portate avanti dall’amministrazione americana precedente.