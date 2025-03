Oasport.it - Combinata nordica, posticipata la gara maschile a squadre dei Mondiali

Leggi su Oasport.it

Nuovo rinvio a causa del forte vento a Trondheim, in Norvegia, sede dei2025 di sci nordico, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e: dopo la completa riformulazione del programma odierno, arriva un ulteriore cambiamento.Nella, infatti, era in programma il segmento di salto del team LH HS138 / 4×5 km: inizialmente previsto alle ore 11.00, il via già ieri era stato posticipato alle 12.00, ma in mattinata sono giunti ulteriori rinvii, dapprima alle 12.45, poi alle 13.00 ed infine alle 13.15.Alle 13.00, però, il Comitato Organizzatore ha ravvisato la mancanza delle condizioni di sicurezza, decidendo per il posticipo della, ma dopo una nuova riunione d’emergenza dello stesso Comitato è stata decisa la cancellazione dellaper la giornata di oggi.