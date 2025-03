Bergamonews.it - Coltiva marijuana in camera da letto: 41enne arrestato con 28 piante

Leggi su Bergamonews.it

Gandino. Indateneva una vera e propria serra doveva, fatta crescere con apposite luci e condizioni d’aria. Ma il forte odore sprigionato dalleha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri di Gandino, che sono entrati nel cortile di una palazzina di Gandino per cercare di individuare da dove provenisse.Arrivava dall’appartamento di T.M., 41 anni, artigiano, che in quel momento non si trovava in casa. I militari lo hanno chiamato al telefono convocandolo con una scusa in caserma. L’uomo si è presentato alle 18 e lì i carabinieri gli hanno chiesto spiegazioni in merito all’odore che proveniva da casa sua.Ilha ammesso dire delledi, così è scattata la perquisizione: nella serra c’erano 28alte tra il metro e il metro e mezzo, c’erano poi delle scatolette con all’interno un totale di oltre 500 grammi di sostanza, bilancini e materiale per il confezionamento.