Udinetoday.it - Coltelli, spranghe e mazze: "Ripulite" le strutture per minori non accompagnati

Leggi su Udinetoday.it

Bastoni,(di cui una da cricket),da cucina, lame di vaia natura e in generale numerosi strumenti atti a offendere. È il materiale rinvenuto durante i controlli dei locali e delle stanze in uso aistranieri ospiti della Casa dell’Immacolata di via Chisimaio e della Hannah.