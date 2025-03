Lettera43.it - Colpo Pirelli: sarà l’unico fornitore di gomme per la MotoGP dal 2027

sostituirà Michelin e dal, fino al 2031,ilunico delleper le scuderie della. Lo ha annunciato la Dorna, l’organizzatore del moto mondiale, che ha spiegato: «Questo nuovo contratto di cinque anni, fino al 2031 compreso e attualmente in fase di definizione, coinciderà con una nuova era per il nostro sport». La nuova era è quella che partirà proprio dalcon l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Perè unvisto che dal 2011 è in Formula 1 e che già fornisce leanche per Moto2 e Moto3.Dorna: «Michelin con noi altri due anni»La Dorna ha aggiunto: «Si afferma così la strategia di un unicoper tutto il paddock, per fornire una scala di sviluppo ideale ai campioni di domani, impegnati nel proprio percorso verso i vertici di questo sport».