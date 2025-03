Lanazione.it - Colpo in lavanderia, ennesimo furto a Case Bruciate: “Ci hanno portato via soldi e abiti”

Perugia, 6 marzo 2025 – Un nuovo. Venerdì notte era stata presa di mira la farmacia inaugurata soltanto pochi mesi fa, questa volta i ladricolpito all’ora di cena nella “Sole 2”, nel cuore del quartiere perugino, portando via denaro e anche. Ilsi è consumato intorno alle 21.30 in via Raffaele Omicini. I responsabili - secondo quanto si è appreso potrebbero aver agito in due -forzato la finestra al piano terra, sono entrati all’interno del locale e si sono diretti verso il registratore di cassa portando via tutto quello che c’era, circa un centinaio di euro. Ma non si sono fermati.preso anchee vestiti dei clienti della, per poi darsi alla fuga dal portone principale del palazzo. Ilaria Migni e Erald Lazaj, che gestiscono la “Sole 2” didal 2019, non ci stanno e raccontano con rammarico quanto accaduto: “E’ la prima volta che vengono a rubare qui, non ci sentiamo più al sicuro”.