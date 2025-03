Gamberorosso.it - Colpo di scena in Valpolicella: Bertani entra nelle Famiglie Storiche, Venturini esce

A sorpresa,, l'associazione che conta 13 imprese impegnate nella valorizzazione del territorio e del suo simbolo: l'Amarone. L'azienda del gruppo Angelini wines & estates, che fa parte del Consorzio di tutela vini, lo ha annunciato ufficialmente in una nota. Il nuovo amministratore delegato di, Alberto Lusini, ha sottolineato che le attività dellesono «altamente posizionanti in un momento in cui l'Amarone ha bisogno di consolidare il suo prestigio, per il quale siamo felici di dare il nostro contributo». E questo appare come un messaggio che implica una precisa scelta di campo.Christian Marchesini, presidente Consorzio viniLa risposta del ConsorzioCosa succederà adesso? Di fatto non c'è nessun vincolo che obbliga chia lasciare il Consorzio (a maggior ragione dopo la pace siglata tra le due parti lo scorso anno), ma storicamente le imprese che aderiscono allenon fanno parte del Consorzio viniper divergenze, che negli anni avevano portato le due compagini a rivolgersi addirittura ai tribunali in materia di tutela dei marchi.