Colpisce un infermiere con un pugno, denunciata dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Capodimonte, ieri sera, hanno denunciato in stato di libertà una 38enne di origini russe per lesioni a un operatore sanitario. Soccorsa poco prima in piazza Sette Settembre, a Napoli, per una lieve ferita alla mano, la donna è stata trasportata all'ospedale Cto. In evidente stato di ebbrezza, ha colpito con un pugno allo stomaco un infermiere del triage, provocandogli lesioni lievi.