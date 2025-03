Ilgiorno.it - Cologno, area dell’ex Torriani. Passa il piano di riqualificazione

Dopo lungaggini, stop e revisioni, la Giunta ha finalmente adottato ildi, l’di corso Roma di 40mila metri quadri, dismessa dal 2005 e di proprietà di Officine Mak. "Si è concluso un difficile percorso caratterizzato da numerosi e complessiggi tecnici che, indipendentemente da ogni volontà politica, è risultato piuttosto lungo a causa delle grandi dimensioni di questo progetto - commenta il sindaco Stefano Zanelli -. Siamo soddisfatti poiché, con questa adozione, vengono raggiunti importanti obiettivi della città pubblica". Non solo un nuovo complesso residenziale con 6 edifici e una torre di 12 piani, ma "la rigenerazione e ricucitura degli spazi urbani. Sono infatti previsti importanti interventi viabilistici per garantire la corretta accessibilità del nuovo comparto, nuovi percorsi ciclopedonali in connessione con la rete dei percorsi ciclabili già esistenti, un nuovo parco urbano corredato da un edificio, destinato all’ampliamento dell’offerta culturale degli studenti universitari sull’angolo di via Petrarca e via Quattro strade e ladel parco esistente".