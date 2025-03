Ilfattoquotidiano.it - “Colloqui segreti tra gli entourage di Trump, Tymoshenko e Poroshenko”: gli Usa premono sugli oppositori di Zelensky per elezioni rapide

Organizzarepresidenziali in Ucraina in tempi rapidi, subito dopo l’eventuale dichiarazioni di un cessate il fuoco ma prima della conclusione dei negoziati di pace. È questo il piano a cui lavorano sottotraccia gli Stati Uniti. Per questo sono stati organizzatitra quattro personalità dell’di Donalded esponenti dell’opposizione a Volodymyr. Due, in particolare: l’ex premier Yuliae rappresentanti del partito Solidarietà europea dell’ex Presidente Petro.La vicenda è stata svelata da Politico che cita fonti ucraine e americane, mentre in Ucraina il tema delle, congelate dalla legge marziale, non è all’ordine del giorno. La discussione investe però le relazioni tra Kiev e gli Stati Uniti, dopo la débacle dello Studio ovale della scorsa settimana, che ha ricompattato gli ucraini intorno al loro presidente e ha portato allo stop di Washington agli aiuti militari e alla condivisione di informazioni di intelligence.