Salernotoday.it - Colella (Prima Cava): "Ormai tra i jersey in via Abbro c’è un giardino di sterpaglie"

Leggi su Salernotoday.it

“Volessi prendere la questione dei lavori stradali in via Giuseppein maniera ironica, direi chetra idei lavori in corso sta nascendo un bel giardinetto di: magari chiamiamo un giardiniere e facciamo un belall’inglese?” sarcasticamente dichiara