Pordenonetoday.it - Cocaina, hashish e quasi due etti di ketamina in casa: arrestato 28enne

Operazione antidroga in città, condotta dalla polizia locale con il supporto della squadra mobile della questura. L’operazione, scattata alle prime luci dell’alba, è iniziata con una prima perquisizione di un giovane, B.L., classe ’98, che è stato trovato in possesso di circa 6 gr di MDMA in.