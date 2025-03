Milanotoday.it - Club Italia in Serie A: il comunicato che accende la fantasia degli appassionati di volley

Leggi su Milanotoday.it

Pochi giorni fa i rumors pallavolistici hanno permesso a una piccola “bomba” di deflagrare in tutta la sua potenza. IlFemminile tornerà presto inA? Le indiscrezioni hanno messo in luce come il ct della Nazionale Femminile Julio Velasco sarebbe intenzionato a rinverdire un.