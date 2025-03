Anconatoday.it - Clementoni lancia il 'Gioco dell'Oca' per i malati di alzheimer: «Facilita il coinvolgimento dei pazienti»

Leggi su Anconatoday.it

RECANATI –, in collaborazione con il team di espertia Cooperativa e Impresa sociale Polo9, presenta una nuova versione del’Oca, studiato per coinvolgere in una dinamica accessibile e coinvolgente adulti e anziani in condizioni di fragilità a causa di patologie.