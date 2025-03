Unlimitednews.it - Clean Industrial Deal, Campelli “Certezze per favorire investimenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Con illa Commissione europea ha annunciato dei principi di buonsenso e di pragmatismo finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, mettendo al centro l’economia circolare. A Bruxelles si sono resi conto che non basta enunciare degli obiettivi per poterli realizzare, che c’è una forte componente di burocrazia che ne ostacola la realizzazione e che è necessario ridurre”: a dirlo Andrea, Direttore Comunicazione e Relazioni esterne di COREPLA, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.“Gli elementi fondamentali, dal punto di vista delle imprese, sono due – ha aggiunto -. Il primo è quello della riduzione dei costi energetici: in Italia ad esempio si sconta un costo dell’energia che è drammaticamente superiore a quello di altri paesi e quindi minaccia la competitività.