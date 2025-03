Laprimapagina.it - Claudio Castiglione annuncia la candidatura: ci sarò alle comunali di Rende

Leggi su Laprimapagina.it

scioglie le riserve ela suaprossime elezioni amministrative di. “La mia presenza ci sarà – dichiara –. Aspettiamo solo il quadro completo, ma oggi più che mai sono convinto di presentarmi come consigliere comunale”.Il sostegno ricevuto da cittadini e sostenitori ha rafforzato la sua decisione. “Le tante chiamate e i messaggi che ho ricevuto mi hanno motivato ancora di più. Ho sempre amato questa città e mi sono battuto per i diritti dei cittadini, senza distinzioni politiche”.sottolinea l’importanza di dare spazionuove generazioni e ai “si doc”, auspicando una politica meno faziosa. “Qualcuno dovrebbe capire che la politica non è il calcio: non si può essere tifosi, ma solo riconoscere i meriti e sapere quando è il momento di lasciare spazio ai giovani”.