Claudia Sheinbaum: accordo storico con Trump sui dazi fino al 2 aprile

La presidente del Messico,, ha definito un "risultato senza precedenti" la decisione didi sospendere ial 2. Col presidente Donald"abbiamo avuto una telefonata eccellente e rispettosa in cui abbiamo convenuto che il nostro lavoro e la nostra collaborazione hanno dato risultati senza precedenti, nel rispetto delle nostre sovranità". La presidente del Messico,, sul profilo X ha riferito della sua telefonata col leader degli Stati Uniti. "Continueremo a lavorare insieme, in particolare su questioni di migrazione e sicurezza, che includono la riduzione dell'attraversamento illegale di fentanil verso gli Stati Uniti, così come di armi verso il Messico", prosegue il messaggio. "Come ha detto il presidente, il Messico non sarà tenuto a pagaresu tutti i prodotti all'interno dell'di libero scambio nordamericano.