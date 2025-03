Ilrestodelcarlino.it - Cittadinanza onoraria agli studenti stranieri

Il consiglio comunale di Savignano sul Rubicone ha approvato un ordine del giorno per la concessione dellaa bambini e ragazziniresidenti. Il fatto insolito è che l’ordine del giorno è stato approvato con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario. Due voti anche della minoranza e la sola contraria Kitty Montemaggi. L’ordine del giorno era stato presentato dalla consigliera Emma Carichini del Pd e sottoscritto dai Consiglieri Comunali Andrea Palermo della lista civica "Coraggio Savignano Cambia", Lorenzo Sarti della lista civica "Savignano Futura" ed Emiliano Teodorani del Pd. L’ordine del giorno prevede l’introduzione di un riferimento simbolico dello Ius Scholae nel regolamento per il conferimento dellaordinaria. In particolare il principio per il quale ha la possibilità di diventare cittadino italiano chiunque abbia completato almeno un ciclo di studi in Italia.