Ilgiorno.it - Cinisello, rassegna teatrale. Compagnie del territorio sul palco dell’auditorium

Parte domani sera ladelle filodrammatiche, giunta alla settima edizione. Ledelsi esibiscono all’auditorium Falcone e Borsellino de Il Pertini per una nuova stagione, articolata su dieci appuntamenti a ingresso libero. Il sipario si apre alle 21 con "Nella tana del lupo eravamo ombre", scritto e diretto da Noemi Radice e messo in scena dal Gruppo TeaTro LeA. Il racconto è ambientato nel 1943. "Ogni giorno, quindici donne entravano nella Tana del Lupo, senza dire niente a nessuno. Erano quindici corpi, sani e robusti. Quindici cavie. Erano le assaggiatrici di Hitler. Ingrid, Julia, Magda, Ursula sono quattro di queste donne. Le loro strade si incrociano proprio lì, alla Tana del Lupo, a pregare per la vita aspettando la morte. Diventano ombre, ma sono donne con il proprio vissuto: scopriamo le loro storie di amori, fatiche, lotte, passioni, mentre nasce tra loro qualcosa di inaspettatamente simile a un’amicizia".