Cinema C’è ancora domani esce in Usa e Cina con ottime recensioni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 6 mar. (askanews) – Continua il percorso internazionale di “C’è” di Paola Cortellesi che affronta a breve due dei più importanti mercati al mondo: l’America del Nord e la. Negli Usa, dove il filmil 7 marzo, la critica lo ha recensito in modo entusiastico su testate come The Hollywood Reporter, Financial Times e The New York Times e anche su questa base, oltre al fenomeno che ha rappresentato al livello italiano e internazionale, la distribuzione Greenwich Entertainment lo farà arrivare nelle sale di circa trenta città. “Tragic, romantic, and very, very funny” lo ha definito The Hollywood Reporter; “Immensely entertaining” il Financial Times;”Heart-wrenching and uplifting” per The New York Times; “This is a great film. It’s a film that is going to move you” ha scritto UnseenFilms.