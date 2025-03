Quotidiano.net - Cina punta al 5% di crescita del PIL entro il 2025 nonostante le sfide

Laaffronta una crescente "incertezza" internazionale e una "domanda interna insufficiente", ma ha "piena fiducia" di poter raggiungere "circa il 5% di Pil nel, come annunciato ieri dal premier Li Qiang. "Abbiamo il supporto di base e la garanzia di raggiungere i target di", ha detto Zheng Shanjie, a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), il principale pianificatore economico del Paese. "Riteniamo che queste difficoltà esiano in fase di sviluppo e progresso e che possano essere superate e risolte", ha aggiunto Zheng, in un briefing a margine dei lavori annuali del Parlamento. La leva fiscale e quella monetaria saranno al servizio delladellanel: "Espanderemo ancora di più la spesa fiscale, promuovendo con forza lo sviluppo sostenibile e sano dell'economia e della società", ha affermato il ministro delle Finanze Lan Fo'a, in un briefing a margine dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, rimarcando la congiuntura difficile.