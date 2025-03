Romadailynews.it - Cina: prima applicazione al mondo di tecnologia energetica a idrogeno in Antartide

Leggi su Romadailynews.it

Una cella a combustibile asviluppata autonomamente dallaha generato con successo elettricita’ nella stazione nazionale di Qinling in, segnando lain assoluto delladi energia anella regione polare, ha riferito ieri il “China Science Daily”. La cella a combustibile, sviluppata da un’impresa disotto il controllo della State Power Investment Corporation, serve come componente centrale del sistema di microrete della stazione. Il sistema e’ dotato di un serbatoio diche vanta una capacita’ massima di 50 metri cubi. Quando funziona in modo indipendente, la cella a combustibile puo’ fornire energia continua alla stazione per un massimo di 24 giorni, con una potenza massima di 30 chilowatt.