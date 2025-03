Romadailynews.it - Cina: numero di imprese private aumenta a +56,7 mln

Ildiinha raggiunto i 56,707 milioni alla fine di gennaio, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Questa cifra e’ 5,2 volte superiore a quella del 2012, ha dichiarato l’amministrazione. In particolare, ildiad alta tecnologia ine’ passato da 28.000 nel 2012 a oltre 420.000, con una percentuale diad alta tecnologia nel Paese in aumento dal 62,4% a oltre il 92%, secondo i dati. Agenzia Xinhua