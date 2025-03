Quotidiano.net - Cina agli Stati Uniti: Risolviamo la guerra commerciale con dialogo ed uguaglianza

Non c'è alcun vincitore "in una: se gliseguiranno la strada sbata, noi la seguiremo fino in fondo. Ma se invece vogliono imboccare la strada giusta e se vogliono risolvere i problemi dovrebbero incontrare la nostra controparte al momento appropriato". Così il ministro del Commercio di Pechino Wang Wentao, in merito alle tensioni condopo l'ultima tornata di dazi incrociati. "Occorre risolvere i problemi attraverso ile le consultazioni basate sull'uguanza", ha aggiunto Wang in un briefing con i media a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo.