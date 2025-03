Ciclismo lunedì al via la Tirreno Adriatico 2025 | le tappe e i grandi nomi al via c’è anche van der Poel

Leggi su Sportface.it

Con l’arrivo ormai prossimo della primavera entra nel vivola stagione ciclistica: è tutto pronto infatti per il via della 60esima edizione della. Sette, 1147 km e 14400 metri di dislivello: sono questi i numeri della Corsa dei due Mari, che prenderà il via10 marzo da Lido di Camaiore per terminare domenica 16 marzo, come da tradizione, a San Benedetto del Tronto. La corsa vedrà al viadel panorama ciclistico internazionale, a cominciare dall’ex campione del mondo Mathieu van der, già vincitore di tretra 2020 e 2021, che vuole arrivare rodato alla Milano-Sanremo del 22 marzo.La lista dei principali cacciatori diincludeFilippo Ganna, (3 vittorie), Jonathan Milan (2 vittorie e vincitore della maglia ciclamino lo scorso anno), Biniam Girmay, Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen e Paul Magnier.