Ciclismo, inizio stagione da urlo per Scaroni: 795 punti Uci raccolti

Roma, 6 marzo 2025 - In un periodo in cui ilmaschile italiano si aggrappa a qualsiasi appiglio per sperare nella propria rinascita, una scintilla, se non qualcosa di più, la regala Christian, il dominatore che non ti aspetti di questa primissima parte di. I numeri dell'diMusica in particolare per l'XDS Astana Team, che in questa annata si giocherà la permanenza nella categoria World Tour. Come si suol dire in questi casi, chi ben comincia è a metà dell'opera, anche se in effetti finora le gare andate in archivio sono poche e di certo non proprio di primissimo piano. Fatto sta che in questa fotografia molto parziale il primissimo piano se lo prende il bresciano, che grazie al secondo posto al Trofeo Laigueglia 2025, alle spalle del solo Juan Ayuso, ha portato a 795 iUcifinora, sorpassando Jhonatan Narvaez, dominatore del Tour Down Under 2025, e Javier Romo.