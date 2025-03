Ciclismo Colnaghi aggredito in allenamento | Nel weekend gareggerò devo capire come gestire il dolore

Leggi su Sportface.it

Mercoledì pomeriggio da incubo per Luca, ciclista della VF Group Bardiani CSF Falzané che ieri è statomentre rientrava da un. La notizia arriva da tuttobiciweb, tramite le parole distesso. L’atleta è atteso nelin Belgio, di rientro dalla convalescenza per il fuoco di Sant’Antonio: “Gareggio in Belgio. Sabato ho il Criquelion e domenica il Monseré,il“. Gli avvenimenti hanno avuto luogo tra Lierna e Varenna, nei pressi del Lago di Como. Nel primo pomeriggio,si stava allenando con il fratello Andrea e rientrando a casa è stato avvicinato da un motociclista. L’uomo lo ha inizialmente affiancato e poi ha insultato, costringendolo a fermarsi. L’atleta è stato successivamente spinto a terra e solo con l’aiuto del fratello è riuscito a bloccare e ad allontanare l’uomo.