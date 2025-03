Ferraratoday.it - Cia Agricoltori piange la scomparsa della storica dirigente dell'associazione

Leggi su Ferraratoday.it

Nella giornata di martedì 4 marzo si è spenta Loretta Ghelli. "Un esempio di forza e passione, che l'ha portata a rimanere accanto alle aziende agricole di Cia-Italiani Ferrara e a supportarle ogni giorno, prima come dipendente, per 42 anni, e poi come