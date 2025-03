Movieplayer.it - Christopher Nolan alla regia del nuovo James Bond? Per Amazon è la prima scelta

Dopo che più volteaveva mostrato il suo interesse a dirigere un film della saga di 007, adesso potrebbe avvenire davvero Secondo unreport pubblicato da The Wrap,sarebbe ladegliMGM Studios per prendere le redini del franchise di 007, ora che lo studio ha il pieno controllo creativo sul personaggio. Ecco quanto riportato dall'articolo, che cita un produttore di franchise che la ritiene che l'unica strada possibile per la credibilità della manovra commerciale sia l'ingaggio di un regista di punta come. "Sevuole preservare questa eredità, dovrebbe fare tutto il possibile per avere Chrise aspettarlo il più a lungo possibile". Un'altra fonte, descritta come un "produttore di .