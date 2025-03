Metropolitanmagazine.it - Christina Ricci racconta di come Hollywood l’abbia salvata da un infanzia difficile

In una lunga intervista con Variety, l’attricehato dil’industria cinematograficada un’complicata. E Oggi le verrà assegnata una stella sullaWalk of Fame. “Questo è profondamente significativo per me“, dice l’attrice. “Sono commossa, in realtà. Non sono sentimentale e non mi interessano i riconoscimenti, ma essere riconosciuto in questo modo è davvero profondo“. “Ricordo tutto di quel periodo“, dice. “La cosa che penso mi abbia reso un’attrice di successo è che fin da quando ero molto giovane, mi sono sempre sentita completamente a mio agio davanti a una telecamera; non una macchina fotografica“, aggiunge ridendo. “Ma davanti a una macchina da presa mi sono sempre sentita davvero a mio agio e al sicuro in un modo che non provo nella vita.