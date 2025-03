Lanazione.it - Chiusure a raffica, il caso approda in consiglio

sui banchi delcomunale la crisi del commercio dentro le mura con le ultime notizie die bandoni abbassati nell’ultima settimana, per iniziativa del consigliere di Fratelli d’Italia Rocco Rizzo. Occhi puntati, in particolare, sulle vetrine spente del negozio ex Benetton-Mariposa in piazza del Comune: la chiusura più vistosa. Non ha fatto in tempo a salutare l’arrivo di marzo: fine dei saldi invernali e stop definitivo per l’attività, che tra l’altro era anche una delle poche, in centro storico, a restare aperte in pausa pranzo. Con un question time per l’assessore al centro storico Diego Blasi, l’esponente del partito di Giorgia Meloni chiederà conto delle strategie portate avanti dalla giunta Bugetti per fronteggiare l’emorragia continua di esercizi di vicinato soffermandosi in particolare sul ‘vuoto’ lasciato in piazza del Comune con l’ennesimo, grande, fondo sfitto.