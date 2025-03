Ilfattoquotidiano.it - Chiude Foodspring, il post su Facebook: “Non potremo più vendere i nostri prodotti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, l’azienda die integratori alimentari,a sei anni dall’acquisizione da parte dell’americana Mars. La fine dell’attività è stata annunciata per fine giugno. Specializzata in alimenti e integratori per il fitness e la nutrizione sportiva produce snack proteici e barrette energetiche e altri alimenti ideati per seguire uno stile di vita sano e attivo. Fondata nel 2013 dai berlinesi Philipp Schrempp e Tobias Schüle la società era diventata popolare tra gli sportivi e gli appassionati di benessere. Secondo quanto riporta la stampa tedesca l’azienda sarebbe entrata in crisi per costi pubblicitari troppo elevati, la diminuzione delle visite al sito web e riduzione degli ordini. A cui si sarebbe aggiunto un aumento dei reclami dei clienti insoddisfatti.Sul’azienda haato l’addio: “Siamo tristi di comunicare che il nostro viaggio sta giungendo al termine.