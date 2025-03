Cultweb.it - Chi erano i Rosenberg, le presunte spie sovietiche che sconvolsero l’America

Il caso di Julius ed Ethelrappresenta uno dei momenti più controversi della Guerra Fredda. Accusati di spionaggio a favore dell’Unione Sovietica, i due coniugi sono stati condannati a morte negli Stati Uniti e giustiziati nel 1953. La loro storia ha alimentato per decenni dibattiti politici, giudiziari ed etici, diventando il simbolo delle tensioni tra le due super potenze. Ma cosa è accaduto veramente?Dopo la Seconda guerra mondiale, Stati Uniti e Unione Sovietica emergono come le due principali potenze globali. La competizione tra loro, però, si inasprisce con la corsa agli armamenti nucleari, innescando un periodo di paura e sospetto noto come Guerra Fredda. Nel 1949, poi, l’Unione Sovietica testa con successo la sua prima bomba atomica, sorprendendo gli Stati Uniti, che fino a quel momento avevano goduto di un monopolio nucleare.