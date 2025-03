Lettera43.it - Chi è Solo Avital, creatore del video IA su Gaza condiviso da Trump

Leggi su Lettera43.it

Esce allo scoperto ildelvirale, la breve clip generata con l’ausilio dell’IA che mostra il presidente americano in compagnia di Benjamin Netanyahu e Elon Musk nella Striscia in versione “Riviera del Medio Oriente”. E che lo stesso tycoon hasu Truth il 26 febbraio, generando un’ondata di polemiche. L’autore è, 57enne regista di Los Angeles originario di Israele, che negli Usa ha fondato la società EyeMix. «Si tratta di una satira sulla sua megalomania per cui vorrebbe mettere delle statue a», ha detto al Guardian, affermando di aver generato il filmato in meno di otto ore assieme al socio in affari Ariel Vromen. «Ilè stato postato senza il nostro consenso o la nostra conoscenza». Visualizza questo post su Instagram Un postda President Donald J.