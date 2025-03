Metropolitanmagazine.it - Chi è Nicolò Maltese, in coppia con Giulio Berruti a Pechino Express 2025

39 anni, romano, con tante passioni ma una vita lontana dal mono dello spettacolo.è uno dei protagonisti dell’edizionedi. Figlio di uno psicologo-psicoterapeuta e di un’insegnante d’inglese,ha dovuto crescere e maturare in fretta: all’età di undici anni, dopo la separazione dei suoi genitori, ha saputo plasmare una personalità forte e molto tenace.Dopo un lavoro in pizzeria durante gli anni degli studi, inizia a dedicarsi alla musica, la sua passione più grande: diventa frontman di una band punk-rock che fa il giro dell’Italia, un progetto che dura sei anni.Oltre a portare avanti la sua passione,inizia a lavorare come consulente commerciale in un istituto di lingua inglese per poi cambiare rotta ed entrare nel settore farmaceutico.