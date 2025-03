Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Gianluca “Scintilla” Fubelli, tutto su Federica Camba

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tra le coppie di Pechino Express c’è anche quella degli “Spettacolari”, composta dal comicoin arte “” e dallaCamba.ed è nata il 14 luglio 1974 a Roma, attualmente ha 48 anni. MentreCamba continua a scrivere brani per cantanti come Luca Carboni, Emma, Nek, Marco Masini, Max Gazzè, Annalisa, Gianni Morandi, Marco Carta, Valerio Scanu, Elodie inizia a incidere anche sue produzioni. Nel 2004 esce con il singolo “Per niente perfetta” prodotto da Sony Music mentre il suo primo album, dal titolo “Magari oppure no“, viene pubblicato nel 2010. Nello stesso anno riceve il premio Lunezia Pop 2010 per la qualità grazie al brano “Grazie a tutti” e condivide il riconoscimento con Daniele Coro e Gianni Morandi. Nel 2012, insieme a Daniele Coro, fonda la sua etichetta “Unopiùunofamille Publishing Srl”, etichetta che si occupa di edizioni musicali e produzioni discografiche.