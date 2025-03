Metropolitanmagazine.it - Chi è Jey Lillo e il presunto flirt con Maria Esposito di Mare Fuori

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Jey, tik toker di grande popolarità, si è fatto conoscere dal pubblico durante la recente partecipazione a Tu si que vales. Il mago si è avvicinato all’età di 9 anni al mondo della magia studiando da autodidatta fino ai 14 anni. Poi si è approcciato al mondo della musica iniziando a spaziare tra diverse tematiche. Nel 2020 decide di iscriversi su TikTok dove ha postato per gioco il suo primo numero di magia. Nel giro di poche ore ha però superato 1 milione di visualizzazioni.Jeynon ama condividere dettagli sulla sua vita privata. Sembra però, stando ai rumors diffusi online, che il mago napoletano sia stato legato per un periodo all’attrice, volto di Rosa Ricci nella serie tv “”. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Ibiza, e le immagini hanno fatto subito il giro del web (anche perché l’attrice usciva in quel momento da una relazione con Antonio Orefice).