Dilei.it - Chi è Deborah Togni, la sorella di Samanta

Leggi su Dilei.it

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, e quella diè una di queste. Spirito libero, indomabile e con un’anima rock, è lamaggiore della ballerina e conduttrice, con cui condivide non solo il cognome ma un legame profondo e indissolubile.Nonostante le due abbiano intrapreso strade diverse, la loro complicità è palpabile, e presto le vedremo insieme in un’avventura televisiva che promette scintille. Ma chi è davvero, la donna che ha conquistato il pubblico con il suo carattere forte e il suo incredibile gesto di coraggio?Chi è, ladiNata a Terni nel 1973,è una donna che non ha mai avuto paura di rimboccarsi le maniche. Cresciuta con una passione per la danza, proprio come la, ha però scelto di percorrere una strada diversa, fatta di sport, adrenalina e lavori che richiedono forza fisica e determinazione.