Dilei.it - Chi è Caroline Darian, che ha avuto il coraggio di denunciare il padre Dominique Pelicot

Leggi su Dilei.it

Ci sono storie che fanno rabbrividire, che lasciano senza parole e che, soprattutto, fanno male. La vicenda diè una di queste: una storia di dolore, ingiustizia e, sì, perché la donna hala forza diil, già condannato per aver sottoposto la moglie Gisèlea violenze sessuali da parte di sconosciuti. Quello che sembrava essere il capitolo più oscuro della vicenda ha rivelato un nuovo orrore:sostiene di essere stata vittima dello stesso destino per un intero decennio.L’ombra di: un-mostronon è solo la figlia di, ma anche la testimone diretta di un incubo durato anni. Se il nome delera già noto per la condanna legata agli stupri sistematici della moglie Gisèle,ha portato alla luce un orrore ancora più inquietante: l’accusa di essere stata drogata e violentata da lui dal 2010 al 2020.