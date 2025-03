Che tempi! Che costumi!

Leggi su Ildenaro.it

La versione originale dell’esclamazione riportata in testa fu profferita varie volte nell’attivitá forense da Cicerone. Essa suona “o tempora o mores!”, dove mores può essere inteso anche nel senso di moralità. Nelle righe che seguono è per l’appunto a questa traduzione “ad sententiam”, come avrebbe precisato l’antico e ancora citato Retore dell’antica Roma, mentre gli attuali prosecutori della sua arte oratoria dicono perlopiù “a braccio”. Le righe scritte fin qui servono allo scopo di dare chiarimenti, seppure in quantità minima, di quanto sta accadendo nella parte del mondo definita Occidente. Si può credere a ragion veduta che quanto di più che disdicevole hanno fatto venerdì scorso Trump e Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca, sia noto alla maggior parte degli ospiti del mondo.