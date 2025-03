Bergamonews.it - Che Dio ci aiuti, Splendida cornice, Harry Potter o La maschera di cera? La tv del 6 marzo

Per la prima serata in tv, giovedì 6, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci”, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Tommaso Donadoni, Ludovica Ciaschetti, Giulio Corso, Gaia Bella E Margherita Mannino. Con la partecipazione straordinaria di Elena Sofia Ricci e di Valeria Fabrizi.Verranno proposti due episodi dal titolo “Io ti proteggerò” e “Sti”: nel primo, Azzurra ha scoperto che Cristina ama disegnare, per questo vuole convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza sembra non volerne sapere. Pietro, nel frattempo, ha un segreto che tiene nascosto al padre, non si è presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri.Nel secondo, Azzurra sorprende una giovane ragazza rom a rubare e decide di portarla in casa-famiglia, dove la situazione economica non è delle migliori.