Davidemaggio.it - Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni terza puntata di giovedì 13 marzo 2025

© US RaiIlsera di Rai 1 torna ad ospitare le storie di Che Dio ci: nelle dieci nuove puntate dell’ottava stagione Suor Azzurra (Francesca Chillemi) dovrà mettersi alla prova direttamente sul campo, aiutando delle ragazze in difficoltà e sperimentando i metodi “alternativi” che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) le ha insegnato. A seguire tutte le, aggiornate diin.Che Dio ci8:di13Arriva Suor Costanza8×05 La vita che vorrei: Mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa (o almeno così crede) e porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.