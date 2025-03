Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 13 marzo 2025, trama terza puntata

In pieno svolgimento la settima stagione di Che Dio ci. Francesca Chillemi ha ereditato il ruolo di protagonista, nei panni di Suor Azzurra Leonardi, accanto ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Giovanni Scifoni (Lorenzo). Continuano le avventure nella nuova accogliente casa romana. Ecco ledelladi Che Dio ci8 del 13.Che Dio ci, episodi 5-6Mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa, o almeno così crede, che porta una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.Che Dio ci13Mentre i nostri seguono il caso di una bambina contesa tra due madri, Azzurra si convince che Lorenzo voglia sostituirla con una nuova operatrice, ma a sua volta il direttore è convinto che Azzurra se ne voglia andare e lasciare la casa-famiglia.