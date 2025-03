Metropolitanmagazine.it - Che cos’è il silver tequila bob che ha indossato Gigi Hadid alla Paris Fashion Week

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha sorpreso tutti con ilbob, un cambio di look durante la, lasciando temporaneamente da parte la sua iconica chioma bionda per un’acconciatura più audace ed elegante.Tutti in love per ilbob diLa modella, 29 anni, ha partecipato al prestigioso Le Grand Dîner du Louvre il 4 marzo, un evento esclusivo organizzato in occasione della mostra Louvre Couture, dedicata al legame tra moda e arte. Ad accompagnarla, lo stilista Jeremy Scott, ex direttore creativo di Moschino, con cui ha condiviso il red carpet in un’atmosfera da sogno.Un look da diva con un tocco un po’ rockPer la serata,ha sfoggiato un abito scintillante in argento e giallo oro, completamente ricamato con perline e paillettes.