Champions League il Bayern Monaco dilaga | Barcellona e Liverpool di misura

La seconda giornata valida per l’andata degli ottavi di finale disi è appena conclusa. La serata di oggi 5 marzo ci ha regalato 3 partite interessanti, con gol ed emozioni forti. Si parte dal derby tedesco frae Bayer Leverkusen, mai come oggi equilibrato. I bavaresi sono usciti vincitori con un netto 3-0. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Harry Kane al 9? minuto, mentre Jamal Musiala ha siglato il 2-0 al 54?. Il centravanti inglese ha calato il tris al 75?, con le Aspirine che sono rimaste in 10 per via dell’espulsione di Nordi Mukiele.In quel di Lisbona, invece, il Benfica si è dovuto arrendere alche, pur essendo rimasto in 10 per via dell’espulsione di Pau Cubarsì al 22? minuto, ha vinto diper 1-0. Il gol decisivo è stato segnato all’ora di gioco con Raphinha, che ha lanciato Hansi Flick verso i quarti di finale della Coppa Campioni.